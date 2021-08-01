Рублев и Павлюченкова завоевали золото в российском финале Олимпиады

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золото на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Рублев и Павлюченкова обыграли соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева, став олимпийскими чемпионами в миксте. Таким образом, решающим матчем турнира стал российский финал. Карацев и Веснина завоевали серебряные награды.

Бронзовые медали в данной дисциплине достались австралийской паре — Эшли Барти и Джону Пирсу. Сербы Новак Джокович и Нина Стоянович отказались от участия в матче за третье место.

Ранее 1 августа отечественный теннисист Карен Хачанов уступил в финале турнира немцу Александру Звереву и стал вице-чемпионом. Итоговый счет: 6:3, 6:1 в пользу немецкого спортсмена.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.