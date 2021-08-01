Российский теннисист завоевал серебро на Олимпиаде в Токио

Российский теннисист Карен Хачанов уступил в финале турнира немцу Александру Звереву. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающем матче за золото Игр Зверев обыграл оппонента со счетом 6:3, 6:1. Противостояние длилось один час 21 минуту. Таким образом, Хачанов завоевал серебряную медаль Олимпиады в Токио. Зверев — пятая ракетка мира. Хачанов — бывшая восьмая ракетка мира.

В матче за третье место в личном турнире выиграл испанец Пабло Карренньо-Буста. Он сумел выйти победителем из противостояния с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Итоговый счет: 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.