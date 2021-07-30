Российские теннисисты гарантировали себе золото в миксте на Олимпиаде

Российские теннисисты Аслан Карацев и Елена Веснина вышли в финал Олимпиады в миксте. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале, который прошел в пятницу, 30 июля, россияне в двух сетах обыграли сербский дуэт Новак Джокович / Нина Стоянович (7:6, 7:5). Встреча длилась 1 час 46 минут.

В финале Карацев и Веснина сыграют с соотечественниками Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым. Они ранее в пятницу победили австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса. Таким образом, российские теннисисты гарантировали себе золотые и серебряные медали в этом виде программы.

Первая ракетка мира Джокович перед началом встречи с российским дуэтом провел полуфинал в одиночном разряде, где проиграл Александру Звереву. Немец в финале встретится с россиянином Кареном Хачановым, сломившим сопротивление испанца Пабло Карреньо Бусты.