Гонконг ужесточил правила въезда для туристов из России

Власти Гонконга ужесточили коронавирусные ограничения в целях борьбы с распространением заболевания в стране. Новые правила въезда для туристов публикует ТАСС со ссылкой на Генеральное консульство России.

Уточняется, что обновленные требования вводятся с 9 августа для резидентов Гонконга, которые находились на территории РФ более двух часов в течение последних трех недель. Теперь путешественники смогут зарегистрироваться на рейс только в случае прохождения полной вакцинации от коронавирусной инфекции.

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Кроме того, все пассажиры, прибывающие в Гонконг из «стран высокого риска», к которым отнесена Россия, будут обязаны пройти 21-дневный карантин, за время которого необходимо сдать четыре теста на коронавирус. После карантинного периода установлено еще семь дней «самонаблюдения» и повторный ПЦР-тест на 26-й день после прибытия. От процедуры освобождаются дети до 12 лет.

Отмечается, что правительство специального административного района Китая разделило все зарубежье на три группы в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в той или иной стране. Теперь по местной классификации есть государства с высоким, средним и низким уровнем риска заболеваемости. В отношении каждой категории применяется разный режим контроля пересечения границ.

Ранее сообщалось, что Минздрав Украины ужесточил правила въезда для граждан, прибывающих из России и Индии, — для них введен режим 14-дневной самоизоляции, если они находились в этих странах последние семь дней до пересечения украинской границы. Отмечается, что новые требования направлены на снижение распространения вируса на территории страны.