Хорватия ужесточила правила въезда для туристов из России

Хорватия ужесточила правила въезда в страну для россиян — теперь туристам понадобится отрицательный ПЦР-тест для пересечения границы. Об этом сообщает «Российская газета».

Уточняется, что соответствующий документ придется предъявить всем путешественникам, попадающим на территорию республики. Новая мера коснется даже тех, кто прошел вакцинацию или преболел коронавирусом.

Как пояснили в Институте общественного здравоохранения Хорватии, такие ограничения введены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в России и других странах, например, в Великобритании и на Кипре.

При этом уточняется, что для граждан, въезжающих в европейское государство из Бразилии, Индии, ЮАР и Занзибара, сохраняется обязательный двухнедельный карантин.

В июле российская туристка отдохнула в Хорватии и назвала направление «неприлично дорогим», несмотря на посредственный сервис. За путевку без питания с проживанием в курортном городке Трогир она заплатила 102 тысячи рублей, при том что большую часть стоимости составили затраты на прямой перелет из Москвы в Дубровник.