Россиянка отдохнула в Хорватии и назвала страну «неприлично дорогой»

Российская туристка отдохнула в Хорватии и назвала направление «неприлично дорогим», несмотря на посредственный сервис. Своими впечатлениями о стране девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала туристка, за путевку без питания с проживанием в курортном городке Трогир она заплатила 102 тысячи рублей, при том что большую часть стоимости составили затраты на прямой перелет из Москвы в Дубровник.

По словам путешественницы, претензий к отелю у нее не было, а вот сервис «подкачал». Уборщица убиралась медленно, за мытье полов и смену постельного белья пришлось доплачивать. «Если делаешь замечание, то убирают лучше, хоть и ворчат при этом себе под нос», — возмутилась автор статьи.

Также туристка отметила невкусную еду и медлительных официантов в гостинице — на завтрак подавали мамалыгу, дешевую колбасу, яица, сыр и жареную во фритюре рыбу. В связи с эти она посоветовала закупаться продуктами в супермаркетах.

Отдельно путешественница упомянула неудачное расположение отеля — добраться до пляжа возможно только на такси, иначе придется идти вдоль шумной трассы. Ни променада, ни набережной вблизи гостиницы не было.

Ранее в июне российским туристам рассказали о возможности отдохнуть на пляжных курортах Хорватии. Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), восстановление прямого авиасообщения между Москвой и Загребом говорит о безопасности отдыха в стране. Для въезда россияне могут предъявить как отрицательный тест, так и сертификат о вакцинации препаратом «Спутник V».