Россиянам рассказали о возможности попасть в европейскую пляжную страну

Российским туристам рассказали о возможности отдохнуть на пляжных курортах Хорватии. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по данным экспертов, возобновление регулярных рейсов по маршруту Москва-Загреб говорит о безопасности европейской страны для путешествий. Об этом 10 июня заявил глава представительства по туризму Республики Хорватии в России Райко Ружичка на оффлайн-презентации региона. Он также выразил надежду на скорейшее восстановление прямого авиасообщение с морскими курортами — Дубровником, Сплитом и Пулой.

Также спикер напомнил, что попасть в Хорватию можно как при наличии сертификата вакцинации «Спутником V», так и при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. Отмечается, что теперь для въезда его можно сдать не за 48 часов, а за 72 часа до вылета.

Ранее, 10 июня, Россия возобновила полеты в восемь стран: Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватию и Албанию. Кроме того, увеличено число рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Узбекистан, Катар, Таджикистан, Сербию, Белоруссию и Египет.