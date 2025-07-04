Звезда фильмов Тарантино признался в любви ушедшему Мэдсену

Актер Гоггинс назвал иконой ушедшую звезду фильмов Тарантино Майкла Мэдсена

Американский актер Уолтон Гоггинс прокомментировал сообщения об уходе Майкла Мэдсена, вместе с которым он снимался в фильме Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка». Публикацию он разместил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Майкл Мэдсен... Художник, поэт, плут, икона... Мне не хватит слов, поэтому просто скажу, что я люблю тебя, приятель», — написал Гоггинс.

Коллеги Мэдсена по другим проектам также посвятили ему посты в социальных сетях. Так, звезда фильма «Побег» Дженнифер Тилли заявила, что Майкл был одним из ее любимых актеров и партнеров по съемочной площадке. Комик Роб Шнайдер добавил, что он был талантливым артистом и истинным джентльменом.

Режиссер Роберт Родригес, снявший Мэдсена в фильме «Город грехов», рассказал, что ради актера авторы нарушали собственное правило о запрете на импровизации в кадре. «Он выдавал блестящие реплики, чем невероятно нас смешил», — написал кинематографист и добавил, что будет очень скучать по артисту.

Майкла Мэдсена, известного по ролям в фильмах Тарантино, не стало 3 июля в возрасте 67 лет. Об уходе артиста из жизни сообщили его официальные представители, назвав его одним из самых знаковых актеров Голливуда.