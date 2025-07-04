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13:43, 4 июля 2025Экономика

Эксперт назвал опасные последствия для Нагиева за неуплату долгов за ЖКУ

Эксперт ЖКХ Бондарь: Нагиеву могли закрыть выезд из России из-за долгов за ЖКУ
Мария Черкасова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Шоумен и актер Дмитрий Нагиев мог столкнуться с запретом на выезд из России, если бы не погасил долги за коммунальные услуги. Об этом NEWS.ru заявил эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Дмитрий Бондарь.

Случай с артистом показывает, как важно вовремя платить по «коммуналке», прокомментировал эксперт. Он напомнил, что какое-то время назад суд взыскал с артиста долги за коммунальные услуги — квартплату, отопление и электричество. Если бы Нагиев не погасил задолженность, к его долгу каждый день прибавлялись бы пени. А в случае долгов более 30 тысяч рублей артисту могли бы запретить выезд за границу. А еще у него могли бы арестовать счета, отметил Бондарь. В самом крайнем случае долги пришлось бы взыскивать арестом счетов или имущества.

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Эксперт посоветовал россиянам, у которых есть долги по «коммуналке», не ждать решения суда, а договориться с управляющей компанией (УК) на оплату счетов в рассрочку.

Ранее с российского шоумена и актера Дмитрия Нагиева суд в Москве взыскал задолженность по оплате коммунальных платежей.

Депутат Госдумы Николай Арефьев, в свою очередь, назвал повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2025 года новым витком грабежа россиян.

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