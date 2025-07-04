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13:32, 4 июля 2025Бывший СССР

Зеленский подтвердил обмен пленными с Россией

Зеленский: Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Henning Bagger / Ritzau Scanpix / Reuters

Между Москвой и Киевом состоялся очередной обмен пленными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Наши люди дома. Большинство из них находилось в российском плену еще с 2022 года. (...) Обмены должны продолжаться, и я благодарю всех, кто это обеспечивает», — написал он.

По словам политика, Россия передала бойцов, сражавшихся в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Харьковской областях, а также в Мариуполе. В числе возвращенных Киеву солдат оказались бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), Нацгвардии, Пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

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