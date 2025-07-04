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13:42, 4 июля 2025Спорт

Лавров прокомментировал победу «Аль-Хиляля» над «Манчестер Сити»

Глава МИД Лавров назвал победу «Аль-Хиляля» над «Манчестер Сити» заслуженной
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал победу саудовского «Аль-Хиляля» над английским «Манчестер Сити» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров поздравил министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсала бен Фархана Аль Сауда с победой команды и назвал результат заслуженным. «Это был прекрасный, очень драматично развивавшийся матч», — заявил он.

1 июля «Манчестер Сити» проиграл «Аль-Хилялю» со счетом 3:4 в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира. Английская команда потерпела поражение в дополнительное время.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. В нынешнем году он проходит в новом формате, в турнире принимают участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд соревнований составляет один миллиард долларов.

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