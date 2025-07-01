«Манчестер Сити» вылетел с клубного чемпионата мира

«Манчестер Сити» проиграл «Аль-Хилялю» и вылетел с клубного чемпионата мира

«Манчестер Сити» проиграл саудовскому «Аль-Хилялю» со счетом 3:4 в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Английская команда потерпела поражение в дополнительное время. Победный гол на 112 минуте забил Маркос Леонардо. В 1/4 финала «Аль-Хиляль» встретится с бразильским «Флуминенсе», который, в свою очередь, обыграл миланский «Интер» со счетом 2:0.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. В нынешнем году он проходит в новом формате, в турнире принимают участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд соревнований составляет один миллиард долларов.