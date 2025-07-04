В пяти российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация: В аэропортах Самары, Перми и Ижевска сняли ограничения на полеты

В аэропортах пяти российских городов сняли ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, речь идет о воздушных гаванях Самары, Перми, Ижевска, Казани и Нижнекамска. По словам Кореняко, прием и выпуск самолетов был приостановлен для обеспечения безопасности. В период действия ограничений на запасные аэродромы отправили три самолета, летевших в Самару, один самолет, выполнявший рейс в Пермь, два самолета, направлявшихся в Ижевск, семь самолетов, выполнявших рейсы в столицу Татарстана, и один самолет, летевший в Нижнекамск.

В четверг, 3 июля, временные ограничения на полеты были введены в аэропорту Волгограда. Кроме того, временно прекращались прием и отправление самолетов в аэропортах Нижнекамска и Ижевска.