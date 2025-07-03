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22:35, 3 июля 2025Путешествия

В российском аэропорту ограничили полеты

Росавиация: В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полеты, об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгограда», — отметил он.

Позднее ограничения в российской воздушной гавани были сняты, они действовали около 20 минут. При этом днем временно прекращались прием и отправление самолетов в аэропортах Нижнекамска и Ижевска.

В ночь на 3 июля аэропорт Донское в Тамбове временно ограничил работу.

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