В российском аэропорту ограничили полеты

Росавиация: В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полеты, об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгограда», — отметил он.

Позднее ограничения в российской воздушной гавани были сняты, они действовали около 20 минут. При этом днем временно прекращались прием и отправление самолетов в аэропортах Нижнекамска и Ижевска.

В ночь на 3 июля аэропорт Донское в Тамбове временно ограничил работу.