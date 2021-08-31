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Зеленский встретился с главой НАСА и захотел построить «космическое государство»

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой НАСА Биллом Нельсоном
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Фото: Sergey Dolzhenko / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Вашингтон встретился с главой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) Биллом Нельсоном. Сообщение об этом появилось на странице политика в Twitter.

По его словам, встреча прошла плодотворно, на ней обсуждались совместные проекты Киева и Вашингтона в сфере освоения космоса. Президент отметил, что желает внедрить украинские технологии на службу НАСА, а также превратить Украину в «космическое государство». «С нетерпением ждем визита Нельсона в Украину!» — написал Зеленский по итогам встречи.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский заявил, что Украине требуется масштабное обновление всех технологических предприятий ради построения собственной космической программы.

По мнению политика, космическую эру на Земле приближали именно украинские ученые и инженеры, которые работали на государственных предприятиях в СССР. К ним он отнес и легендарного советского конструктора Сергея Королева.

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