В Верховной Раде предложили сделать космос частью «украинской национальной идеи»

Главы комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский заявил, что Украине требуется своя космическая программа и обновление всех технологических предприятий в отрасли. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, космическую эру на Земле приблизили именно «украинские» ученые и инженеры, которые работали на государственных предприятиях в СССР. К ним депутат, в частности, отнес легендарного конструктора Сергея Королева. Теперь же Украине следует позволить заниматься космическими проектами и частным компаниям, полагает политик. «Во всем мире космос развивается в основном за деньги правительств. Все мы обсуждаем SpaseX Илона Маска. Да, это частная компания, но она выполняет заказы NASA, на государственные американские деньги», — пояснил Кисилевский.

Он отметил, что при этом те немногие украинские предприятия, которые заняты в космической сфере, фактические не получают никаких заказов от правительства, ориентируясь на экспорт в другие страны. В связи с этим парламентарий предложил сделать исследование космоса частью «украинской национальной идеи». Это, по его мнению, позволит обеспечить приток денег в отрасль. «Принятие соответствующих законопроектов позволит объединить политические силы вокруг этого украинского интереса», — сказал глава комитета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал превратить страну в космическую державу. «Без лишней скромности можем сказать, что покорение человечеством космоса было бы невозможным и без Украины», — подчеркнул глава государства. Он отметил, что украинское правительство сейчас занимается пересмотром подходов к финансированию отрасли, а также ищет способы добиться членства страны в Европейском космическом агентстве.