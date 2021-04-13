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Захарова ответила на слова Зеленского о роли Украины в покорении космоса

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Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова украинского президента Владимира Зеленского о роли Украины в полете Юрия Гагарина в космос. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Сколько лет уже ничего не мешает украинским конструкторам с фундаментальными расчетами и верой покорять космические просторы. И мы рады, что все получается, даже если и в мечтах», — отметила она.

По словам Захаровой, полет Гагарина является достижением 15 советских республик. Она добавила, что теперь «достижения» Украины — русофобия и «реинкарнация националистической идеологии с нацисткой символикой».

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскими учеными-конструкторами был внесен решающий вклад в становление советской космической программы. Глава государства пообещал превратить страну в космическую державу. «Без лишней скромности можем сказать, что покорение человечеством космоса было бы невозможным и без Украины», — подчеркнул он.

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