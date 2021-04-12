Зеленский пообещал превратить Украину в космическую державу

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские ученые-конструкторы внесли решающий вклад в становление советской космической программы, и пообещал превратить республику в космическую державу, сообщает ТАСС.

По его словам, каждому украинцу необходимо помнить о достижениях предков в соответствующей сфере и приумножать уже имеющиеся наработки в этой отрасли. «Без лишней скромности можем сказать, что покорение человечеством космоса было бы невозможным и без Украины», — сказал Зеленский.

Он добавил, что украинское правительство в настоящее время занимается пересмотром подходов к финансированию космической отрасли, а также ищет способы добиться членства страны в Европейском космическом агентстве. «Надо искать новые подходы к планированию космической деятельности, оптимизации структуры, развитию государственно-частного партнерства», — отметил глава государства.

Ранее Зеленский назвал советского конструктора и основателя отечественной ракетно-космической отрасли Сергея Королева украинцем и пригласил изобретателя и предпринимателя Илона Маска посетить посвященный ученому музей в Житомире. В ответ на это член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что из-за недостатка собственных ученых Киев живет по принципу «своих мало — чужих себе припишем».