Украина пообещала «отлупить со страшной силой» российские войска в случае войны

Киев готов к навязыванию боевых действий со стороны Москвы и способен ответить ей «всем, что есть на вооружении» украинской армии. Об этом в интервью журналисту Роману Цимбалюку заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович. Запись беседы доступна на YouTube.

По словам дипломата, вторжение может начаться по всему периметру украинской границы, в том числе с территории Белоруссии или Крыма. При этом он подчеркнул, что ни президент Владимир Зеленский, ни Вооруженные силы Украины (ВСУ) не испытывают никаких сантиментов по поводу применения силы к «агрессору» в случае войны. «Мы будем лупить их со страшной силой всем, что есть», — пообещал Арестович.

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Он также намекнул, что США готовы поддержать Украину новейшим вооружением, упомянув в этом ключе рабочую поездку Зеленского в Вашингтон. «У нас много есть и много чего будет скоро, судя по результатам визита в Америку. В Кремле это прекрасно пока знают», — отметил спикер.

19 августа Зеленский анонсировал большую программу развития флота страны, согласно которой к 2035 году будет полностью обновлен и модернизирован состав Военно-морских сил (ВМС). Для реализации планов, подчеркнул Зеленский, важно будет заручиться поддержкой США, Великобритании и государств-членов Евросоюза.

Позже он подчеркнул, что в рамках обновления ВМС Украина надеется на техническое партнерство с Германией. При этом он заявил, что в Киеве разочарованы отказом правящей коалиции ФРГ поставлять оружие для ВСУ, и выразил надежду на изменение позиции Берлина.