Зеленский возмутился отказом Германии поставлять вооружение Украине

Зеленский рассказал, что ожидает от ФРГ технической помощи в оснащении ВМФ Украины

В Киеве разочарованы отказом правящей коалиции ФРГ поставлять оружие на Украину. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, сообщается в газетах немецкой редакционной группы Funke.

По его словам, Украине необходима поддержка Германии в обновлении военно-морского флота (ВМФ) страны, и страна надеется на техническое партнерство с ФРГ. «Мы приветствовали требования Хабека (сопредседатель партии "Зеленых" Роберт Хабек — прим. "Ленты.ру") о поставках оружия Украине. И мы немного грустим, что не получили такой же поддержки от правящих партий», — возмущенно подчеркнул Зеленский.

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19 августа Зеленский анонсировал большую программу развития флота страны, согласно которой к 2035 году будет полностью обновлен и модернизирован состав ВМФ. Для реализации планов, подчеркнул Зеленский, важно будет заручиться поддержкой США, Великобритании и государств-членов Европейского союза (ЕС).

Украинский лидер объяснил, что обновление ВМФ является частью стратегии по «деоккупации» Крымского полуострова и его возвращения в состав Украины, а также разблокировки морей от российского флота.

Весной Украину посетил сопредседатель "зеленых" Роберт Хабек. Он выступил за продажу Киеву оборонительных вооружений. После этого в Германии его подвергли серьезной критике, сочтя такое заявление неосторожным, а рейтинги партии какое-то время заметно снижались.

В договоре, который лежит в основе работы правительства ФРГ, прописано, что Берлин не поставляет оружие в регионы, где есть горячие точки. Именно на это сослались официальные власти, отмежевавшись от заявлений представителя "зеленых".