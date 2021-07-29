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Советник Эрдогана высказался о поставках оружия на Украину

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Фото: Gleb Garanich / Reuters

России не стоит беспокоиться по поводу поставок оружия из Турции на Украину, заявил старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз. Его слова публикует РИА Новости.

Он подчеркнул, что своими отношениями с одним государством Анкара не создает проблемы в отношениях с другим.

«Мы отделяем яблоки от груш. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами. Мы продолжим налаживать отношения с разными странами в соответствии с нашими потребностями и интересами. В этой связи не стоит беспокоиться нашим союзникам, друзьям и тем, с кем мы сотрудничаем», — заявил советник.

28 июля стало известно, что Украина впервые направила на патрулирование акватории Черного моря закупленный ранее у Турции ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2.

15 июля Военно-морские силы Украины получили первый беспилотный комплекс этой модели. По словам украинского президента Владимира Зеленского, до 2023 года Турция также построит для Украины современный корвет. Турецкий эксперт в разговоре с «Лентой.ру» предложил России смириться с турецкими сделками с украинским государством.

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