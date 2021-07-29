Советник Эрдогана высказался о поставках оружия на Украину

России не стоит беспокоиться по поводу поставок оружия из Турции на Украину, заявил старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз. Его слова публикует РИА Новости.

Он подчеркнул, что своими отношениями с одним государством Анкара не создает проблемы в отношениях с другим.

«Мы отделяем яблоки от груш. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами. Мы продолжим налаживать отношения с разными странами в соответствии с нашими потребностями и интересами. В этой связи не стоит беспокоиться нашим союзникам, друзьям и тем, с кем мы сотрудничаем», — заявил советник.

28 июля стало известно, что Украина впервые направила на патрулирование акватории Черного моря закупленный ранее у Турции ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2.

15 июля Военно-морские силы Украины получили первый беспилотный комплекс этой модели. По словам украинского президента Владимира Зеленского, до 2023 года Турция также построит для Украины современный корвет. Турецкий эксперт в разговоре с «Лентой.ру» предложил России смириться с турецкими сделками с украинским государством.

