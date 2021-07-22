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Турция впервые продала другой стране беспилотники-камикадзе

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Фото: Mehmet Kaman / Anadolu Agency / Getty

Турция впервые продала в другую страну партию беспилотников-камикадзе. Об этом сообщает Hurriet Daily News cо ссылкой на STM — фирму, которая произвела беспилотники.

Переговоры о подписании контракта на поставку проходили на высшем уровне. Кому именно предназначаются беспилотники — не сообщается.

«По условиям контракта, доставка беспилотников Kargu завершится в 2021 году», — приводит издание заявление предприятия.

15 июля стало известно, что военно-морские силы (ВМС) Украины получили произведенный в Турции беспилотный комплекс Bayraktar TB2. О том, что украинское государство закупает у турецких производителей партию таких беспилотников, президент страны Владимир Зеленский объявлял в начале месяца.

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