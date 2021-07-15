ВМС Украины получили первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar

Военно-морские силы (ВМС) Украины получили произведенный в Турции первый беспилотный комплекс Bayraktar TB2. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Министерства обороны Украины.

В данный момент ведутся финальные испытания при приеме комплекса в месте базирования вооружений ВМС Украины.

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«Получим эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей и возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами», — рассказал министр обороны Украины Андрей Таран.

О поставке турецких беспилотников для ВМС президент Украины Владимир Зеленский объявил в начале июля. По его словам, украинские специалисты уже завершили обучение по управлению Bayraktar TB2 в Турции. Он также отметил, что до 2023 года Турция построит Украине современный корвет.

10 апреля сообщалось, что Украина впервые применила турецкий беспилотник Bayraktar ТВ2 над зоной силовой операции в Донбассе. Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин подчеркнул, что полет проводился «пока с целью наблюдения».

Украина начала переговоры о крупных закупках беспилотников Bayraktar еще летом 2020 года, до того, как турецкое оружие широко применялось Азербайджаном в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба позже пояснил, что турецкое вооружение необходимо стране для «сдерживания» России.