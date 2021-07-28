Россия
 
Последние новости
В Литве рассказали об опасности мигрантов из Чечни
Полицейский умер после драки с хозяином кафе под Москвой 
Байден взялся контролировать кибербезопасность крупнейших компаний США
Поклонская раскритиковала видеообращение Зеленского к годовщине крещения Руси
Адвокат Стаса Пьехи высказался об «абсурдном» уголовном наказании для сына певца
Ведущая Первого канала ответила на слухи о разводе
Отдыхающая в Турции россиянка раскрыла реальную обстановку с пожарами на курорте
Курорты Турции заполнили охотники за потерянными золотыми украшениями
При обыске у сотрудника ГИБДД Таганрога нашли его портрет в форме маршала СССР
Новости партнеров
Прослушать новость

В Госдуме прокомментировали ответ Зеленского на статью Путина

Перейти в «Мою Ленту»
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал видеопоздравление президента Украины Владимира Зеленского с Днем крещения Руси, в котором тот дал обещанный ответ президенту России Владимиру Путину на его статью о единстве русских и украинцев. Политик в беседе с «Лентой.ру» отметил, что украинский лидер прочитал статью российского коллеги по диагонали.

28 июля в Telegram-канале Зеленского было опубликовано видеопоздравление президента с Днем крещения Руси. В нем он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а 24 области Украины и Крым — ее родными детьми и наследниками. По его мнению, такая позиция не нуждается в каком-либо подтверждении. «Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что России не стоит претендовать на преемственность в отношении Киевской Руси. «Двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров», — заявил глава государства.

В Госдуме считают, что Зеленский впал в историческую амнезию

Леонид Слуцкий в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что Зеленскому не помешает подтянуть свои знания по истории.

«Заявления Зеленского на День Крещения Руси показывают, что статью президента Владимира Путина он прочитал по диагонали, а необходимый ликбез либо не прошел, либо впал в историческую амнезию, что так удобно при внешнем характере управления Украиной», — отметил политик.

Он выразил сожаление, что в Киеве так фривольно трактуют историю и порекомендовал украинскому президенту «учить матчасть». «Западные "печеньки" общего образования не заменят», — резюмировал председатель профильного комитета Госдумы.

В середине июля Зеленский похвалил статью, опубликованную Путиным, и пообещал вскоре ответить на нее. Он также добавил, что хотел бы обсудить отдельные ее положения при личной встрече.

12 июля на сайте Кремля была опубликована статья российского президента «Об историческом единстве русских и украинцев». В частности, она затрагивает вопросы формирования украинского национального сознания и территориальные проблемы на постсоветском пространстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зеленский назвал украинцев и русских «очень дальними родственниками»
В Крыму назвали «потоком лжи» ответ Зеленского на статью Путина
Украинский генерал раскритиковал Зеленского за реакцию на статью Путина