В Госдуме прокомментировали ответ Зеленского на статью Путина

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал видеопоздравление президента Украины Владимира Зеленского с Днем крещения Руси, в котором тот дал обещанный ответ президенту России Владимиру Путину на его статью о единстве русских и украинцев. Политик в беседе с «Лентой.ру» отметил, что украинский лидер прочитал статью российского коллеги по диагонали.

28 июля в Telegram-канале Зеленского было опубликовано видеопоздравление президента с Днем крещения Руси. В нем он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а 24 области Украины и Крым — ее родными детьми и наследниками. По его мнению, такая позиция не нуждается в каком-либо подтверждении. «Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что России не стоит претендовать на преемственность в отношении Киевской Руси. «Двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров», — заявил глава государства.

В Госдуме считают, что Зеленский впал в историческую амнезию

Леонид Слуцкий в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что Зеленскому не помешает подтянуть свои знания по истории.

Материалы по теме «Украину ждет диктатура» Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс? «Чтоб конкуренты в земле лежали» Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть?

«Заявления Зеленского на День Крещения Руси показывают, что статью президента Владимира Путина он прочитал по диагонали, а необходимый ликбез либо не прошел, либо впал в историческую амнезию, что так удобно при внешнем характере управления Украиной», — отметил политик.

Он выразил сожаление, что в Киеве так фривольно трактуют историю и порекомендовал украинскому президенту «учить матчасть». «Западные "печеньки" общего образования не заменят», — резюмировал председатель профильного комитета Госдумы.

В середине июля Зеленский похвалил статью, опубликованную Путиным, и пообещал вскоре ответить на нее. Он также добавил, что хотел бы обсудить отдельные ее положения при личной встрече.

12 июля на сайте Кремля была опубликована статья российского президента «Об историческом единстве русских и украинцев». В частности, она затрагивает вопросы формирования украинского национального сознания и территориальные проблемы на постсоветском пространстве.