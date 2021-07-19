Украинский генерал раскритиковал Зеленского за реакцию на статью Путина

Бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж раскритиковал президента Владимира Зеленского за реакцию на статью о единстве русских и украинцев, опубликованную президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Ura.ru.

По мнению генерала, комментарии Зеленского к работе Путина демонстрируют слабые стороны украинских властей и вызывают смех и недоумение общественности.

«Путин показывает свое величие, президент Зеленский, к сожалению, показывает, так сказать, невысокий уровень», — заявил Маломуж.

Он подчеркнул, что Украина уступает России в вопросах формирования государственности. В своей статье Путин делает акцент на историческом единстве народов двух стран, и это оказывает сильное влияние на пророссийски настроенных украинцев и формирует фундамент для роста симпатий к российской власти, считает генерал.

13 июля Зеленский похвалил статью о единстве русских и украинцев, написанную Путиным, и пообещал вскоре ответить на нее. По его словам, российский президент глубоко проработал вопрос и потратил много времени на погружение в тему. Он подчеркнул, что хотел бы обсудить с Путиным отдельные ее положения при личной встрече.

Текст статьи Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» был опубликован на сайте Кремля 12 июля. Она посвящена историческим вопросам, связанным с формированием национального сознания у украинцев, их общности с русским народом и территориальным проблемам на постсоветском пространстве. Материал подвергся критике со стороны части украинских чиновников и СМИ. В частности, министр культуры Украины Александр Ткаченко назвал трактовку истории в материале неоригинальной.