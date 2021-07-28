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В Крыму назвали «потоком лжи» ответ Зеленского на статью Путина

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Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал «потоком лжи» ответ украинского президента Владимира Зеленского на статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Слова украинского лидера он прокомментировал в разговоре с «Газетой.Ru».

Зеленский назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а 24 области Украины и Крым — ее родными детьми и наследниками. По мнению Бальбека, такая позиция украинского президента говорит о том, что Зеленский не знает историю своей страны.

«Ложь льется потоком из уст украинского лидера, ведь только полный невежда в истории мог включить на тот момент византийский Крым в состав Киевской Руси. Крым — это колыбель русского православия, но уж точно не один из регионов тогдашнего Древнерусского государства. Крым стал частью России только в ходе завоевательных походов при Екатерине II, и с этого момента он навсегда стал русским», — сказал Бальбек.

Он также назвал Зеленского «запутавшемся в собственном вранье жалким политиканом» и обвинил его в том, что с помощью умных слов он пытается подменить исторические факты.

12 июля на сайте Кремля была опубликована статья российского президента «Об историческом единстве русских и украинцев». В частности, она затрагивает вопросы формирования украинского национального сознания и территориальные проблемы на постсоветском пространстве.

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