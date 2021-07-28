В Крыму назвали «потоком лжи» ответ Зеленского на статью Путина

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал «потоком лжи» ответ украинского президента Владимира Зеленского на статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Слова украинского лидера он прокомментировал в разговоре с «Газетой.Ru».

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Зеленский назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а 24 области Украины и Крым — ее родными детьми и наследниками. По мнению Бальбека, такая позиция украинского президента говорит о том, что Зеленский не знает историю своей страны.

«Ложь льется потоком из уст украинского лидера, ведь только полный невежда в истории мог включить на тот момент византийский Крым в состав Киевской Руси. Крым — это колыбель русского православия, но уж точно не один из регионов тогдашнего Древнерусского государства. Крым стал частью России только в ходе завоевательных походов при Екатерине II, и с этого момента он навсегда стал русским», — сказал Бальбек.

Он также назвал Зеленского «запутавшемся в собственном вранье жалким политиканом» и обвинил его в том, что с помощью умных слов он пытается подменить исторические факты.

12 июля на сайте Кремля была опубликована статья российского президента «Об историческом единстве русских и украинцев». В частности, она затрагивает вопросы формирования украинского национального сознания и территориальные проблемы на постсоветском пространстве.