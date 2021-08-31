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В Госдуме оценили идею Киева назвать страну Русь-Украина

Депутат Госдумы Бальбек об идее Киева назвать страну Русь-Украина: деградация и ахинея
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Руслан Бальбек
Руслан Бальбек
Фото: Фракция «Единая Россия» в Государственной Думе/ Facebook

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил идею Киева назвать страну Русь-Украина. Он прокомментировал РИА Новости предложение советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича насчет смены названия.

По мнению депутата, развитие по принципу «отнять у соседа» — деградация. Также Бальбек отметил, что настроение офиса Зеленского качает, «как галеон во время шторма».

«То Украина не Россия, теперь себя русскими называют, а кто же тогда мы? А кем завтра себя назовут в Киеве? Готами и римлянами? Думаю, что все беды Украины из-за того, что власть бродит по углам и не может идентифицировать нацию. То они европейцы, теперь сами не знают кто. Как может развиваться страна на принципах "отнять что-либо у соседа"? Это не просто тупиковый путь, а деградация... А то, что касается забрать русских у русских, — так на эту ахинею еще никто не решался», — сказал Бальбек.

На высказывание Арестовича уже отреагировали в МИД России. Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова предложила назваться стране Укрусью.

Ранее 31 августа пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил сменить название страны на Русь-Украина. По его словам, Украина и является Русью, а Россия с «натяжкой» может претендовать на это. Кроме того, он призвал отобрать у России бренд «русских».

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