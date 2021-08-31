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Мурашко рассказал о запросах от других стран на «Спутник V»

Глава Минздрава Мурашко: запросов от других стран на вакцину «Спутник V» достаточно много
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Фото: Лев Власов / Keystone Press Agency / Global Look Press

Запросов от других стран на российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» поступает достаточно много. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

Как отметил министр, «Спутник V» эффективен против штамма COVID-19 "дельта", о чем также свидетельствуют научные исследования, проведенные в других государствах. «Масштабы производства препарата возрастают, запросов от других стран достаточно много», — констатировал Мурашко.

Ранее стало известно, что власти Венгрии планируют производить российскую вакцину «Спутник V». Об этом рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По словам дипломата, производство могут начать в конце 2022 года.

В настоящее время российскую вакцину зарегистрировали около 60 стран. Помимо России производство вакцины ведется или готовится в Венгрии, Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Словакии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте.

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