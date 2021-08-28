В Аргентине отчитались о произведенных пяти миллионах доз «Спутника V»

Аргентинская фармацевтическая компания Laboratorios Richmond произвела уже более пяти миллионов доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в Twitter-аккаунте предприятия.

Уточняется, что к этому моменту изготовлено 1 179 625 доз первого компонента и 3 890 000 доз — второго. Для производства вакцины Laboratorios Richmond использует активное вещество, которое поступает из России. Местный «Спутник V» впервые поступил в аргентинские медучерждения в начале августа после одобрения качества со стороны российского института Гамалеи, сообщает РИА Новости.

26 августа аргентинские ученые выяснили, что нейтрализующая сила антител, которая вырабатывается после вакцинации «Спутником V», со временем только увеличивается. Исследователями также была проанализирована эффективность препарата против различных вариантов COVID-19, которые встречаются в Аргентине. Выяснилось, что антитела способны блокировать инфекцию, вызванную штаммом «дельта плюс».

Ранее стало известно, что власти Венгрии планируют производить российскую вакцину «Спутник V». Об этом рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По словам дипломата, производство могут начать в конце 2022 года.

На данный момент российскую вакцину зарегистрировали около 60 стран. Помимо России производство вакцины ведется или готовится в Венгрии, Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Словакии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте.