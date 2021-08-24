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Венгрия рассказала о планах производить вакцину «Спутник V»

Глава МИД Венгрии: власти планируют производить вакцину «Спутник V» с 2022 года
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Фото: Антон Ваганов / Reuters

Власти Венгрии планируют производить российскую вакцину «Спутник V». Об этом рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его цитирует Reuters.

По словам дипломата, производство могут начать в конце 2022 года.

1 июля сотрудники лаборатории биологических агентов и реактивов Birmex рассказали, что в Мексике начнут производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» из активного компонента. «На начальном этапе мы можем производить порядка 7 миллионов доз вакцины "Спутник V" ежемесячно, ожидается, что объем производства достигнет 20 миллионов доз в месяц», — заявили директор лаборатории Педро Сентено.

На данный момент российскую вакцину зарегистрировали около 60 стран. Помимо России производство вакцины ведется или готовится в Венгрии, Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Словакии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте.

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