МИД отреагировал на очернение «Спутника V»

Публикации о российской вакцине «Спутник V», не подкрепленные фактами, направлены на ее дискредитацию среди населения и преуменьшение помощи Москвы другим странам в борьбе с COVID-19. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном в связи с попытками очернить препарат.

«Достижения России в борьбе с новой коронавирусной инфекцией давно являются бельмом в глазу у адептов антироссийской риторики», — отметило ведомство. В документе указывается, что именно из этого факта растут ноги у голословных выпадов.

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МИД отдельно рассмотрел статью Politico, в которой авторы выразили сомнения о внимании мира к «Спутнику V». В ведомстве указали, что «журналистов удивила закономерная популярность публикаций и аккаунтов в социальных сетях, посвященных российской разработке», и что они выдвинули тезисы о якобы имеющей место попытке России «скомпрометировать конкурентные предложения по вакцинам».

В заявлении подчеркивается, что подобные выпады бездоказательны, и «направлены прежде всего на тех, кто не осведомлен о реальном положении дел». Министерство напомнило о публикации о вакцине в журнале Lancet, а также о ее поставках во множество стран мира, призвав при этом журналистов «перестать спекулировать на здоровье миллионов людей» и не политизировать тему.

Ранее сообщалось, что в Чехии прекратили изучение документации по российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Перед этим Чехия отказалась от поставок препарата на фоне скандала о возможной причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

В то же время также стало известно, что «Спутник V» начнут производить в Турции. В страну поставят 50 миллионов доз вакцины.