В Кремле отреагировали на решение Чехии прекратить изучение «Спутника V»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал отказ чешского фармрегулятора изучать документы по российской вакцине от коронавируса «Спутник V» с дипломатическим скандалом. О его реакции сообщает ТАСС.

По словам Пескова, решение было принято в угоду «провокационному настрою», и оно не в интересах чехов. «Ведь все-таки речь идет о мировой вакцине, которая является самой эффективной по общему признанию», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Чехии прекратили изучение документации по российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Директор пражского Государственного института по контролю лекарств Ирена Сторова, решение связано с нехваткой значительного объема необходимых документов для последующей оценки препарата.

Перед этим Чехия отказалась от поставок «Спутника V» на фоне скандала о возможной причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице. Они произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го. В результате первого погибли два человека. Предположительно, взорвались десять тысяч килограммов боеприпасов. В 2021-м чешская сторона заявила о причастности к произошедшему российских спецслужб, после чего страны «обменялись» высылкой дипломатов.