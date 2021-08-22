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Гинцбург рассказал о созданных в России заготовках для обновления «Спутника V»

Глава Центра Гамалеи Гинцбург: необходимости в обновлении «Спутника V» пока нет
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Фото: Anton Vaganov / Reuters

В Центре имени Гамалеи создали заготовки на основе новых штаммов коронавируса для обновления вакцины «Спутник V». Об этом ТАСС рассказал глава учреждения Александр Гинцбург.

«Мы в любой момент готовы, если регулятор примет решение о необходимости менять вакцину», — заявил он. При этом ученый отметил, что пока «Спутник V» вполне защищает от появившихся недавно штаммов, и необходимости в обновлении препарата пока нет.

На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек, что составляет около половины населения Земли, отметили в РФПИ. Вакцина производится более чем 20 компаниями в 14 странах.

В России эффективность вакцины центра имени Гамалеи составила 97,6 процента. Против «дельта»-штамма препарат оказался эффективен на 83,1 процента. Прививка снизила риск заражения в 6 раз, госпитализации — в 18 раз.

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