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Гинцбург рассказал о модифицированном варианте «Спутника V»

Гинцбург рассказал о модифицированном варианте «Спутника V» для «дельта»-штамма
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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В центре имени Гамалеи разработали вариант вакцины «Спутник V», модифицированный под «дельта»-штамм. Об этом заявил глава учреждения, академик РАН Александр Гинцбург. Его слова приводит «Интерфакс».

«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — рассказал Гинцбург и добавил, что пока рано говорить о ее эффективности.

Высокая смертность при снижении уровня заболеваемости связана с доминированием в России «дельта»-штамма COVID-19, заявил ученый. В будущем возможны и другие варианты инфекции, однако их опасность нельзя предсказать.

Гинцбург заявил, что у тех, кто не вакцинировался, инфекционный процесс протекает не за две-три недели, как раньше, а за четыре-пять дней. При этом иммунной системе для выработки антител необходимо до 14 дней. Это, по его словам, особенности «дельты».

Ранее Гинцбург оценил идею использования двух доз американской вакцины Pfizer в сочетании с вакциной «Спутник Лайт» для защиты коронавируса. По его словам, «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента нужен для повышения уровня защиты против штамма «дельта» тем, кто полностью вакцинировался двумя инъекциями вакцины Pfizer.

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