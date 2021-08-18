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В ВОЗ рассказали о влиянии вакцинации на «дельта»-штамм COVID-19

ВОЗ: вакцинация от COVID-19 предотвращает тяжелое течение или смерть от штамма «дельта»
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Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вакцинация помогает предотвратить тяжелое течение или смерть при инфицировании «дельта»-штаммом COVID-19. Об этом сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан. Ее слова прозвучали на брифинге организации, трансляция которого велась в Twitter.

«Если вы посмотрите на статистику <...> по тяжелому течению заболевания, госпитализациям и смертям [от COVID-19], то совершенно точно, что вакцины предотвращают рост таких случаев», — заявила Сваминатан, описывая влияние иммунизации на коронавирусную инфекцию. Ее поддержала эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, которая рассказала, что в регионах с высоким процентом заражения «дельта»-вариантом больше страдает невакцинированное население.

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Ранее в ВОЗ констатировали, что системы здравоохранения стран мира не успевают принять меры против растущего распространения индийского штамма коронавируса. По данным организации, в каждой стране есть «горячие точки», где растут уровни госпитализации и смертности населения. Для таких районов характерны низкий процент вакцинации и медленные темпы принятия мер против распространения болезни.

Также в ВОЗ призвали развитые страны отказаться от дополнительных доз вакцины ради развивающихся стран. В организации подчеркнули, что миру необходимо усилить борьбу с коронавирусом в тех государствах, где большинству населения не хватает препаратов против COVID-19.

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