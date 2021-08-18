ВОЗ заявила об обгоняющем антикоронавирусные меры штамме «дельта»

У здравоохранительных систем разных стран мира не хватает мощностей, чтобы эффективно противостоять «дельта»-мутации коронавируса. Об обгоняющем медицину штамме заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«"Дельта" продолжает обгонять наше коллективное реагирование», — отметил Гебрейесус и добавил, что в каждой стране возникают «горячие точки госпитализации и смертности», где низок уровень вакцинации и меры по противодействию эпидемии недостаточны.

Глава ВОЗ также напомнил, что необходимо усилить борьбу с болезнью в тех странах, где недостаточно вакцин для большинства населения. Он вновь призвал отказаться от дополнительных доз вакцины ради развивающихся стран.

Ранее в августе в ВОЗ сообщили, что во всем мире растет доля заражений коронавирусом и смертей от COVID-19 среди детей, особенно этот тренд заметен в странах с высокими показателями вакцинации населения.