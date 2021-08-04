В ВОЗ сравнили заразность распространенных штаммов COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сравнила заразность распространенных штаммов COVID-19: «дельта»-варианта, штаммов «лямбда» и «альфа». Она заявила об этом в интервью телеканалу «Россия 1».

По ее словам, «дельта»-вариант коронавируса на 50 процентов более заразен, чем штамм «альфа», который обнаружили в Великобритании. «Вакцина хорошо защищает людей от тяжелых заболеваний, но при этом вирус передаваться может. Самая большая опасность заключается в мутации инфекции», — объяснила специалист.

«На данный момент, конечно, "дельта" вызывает озабоченность, но есть и другие штаммы. Под вниманием "лямбда", которая впервые была обнаружена в августе прошлого года в Южной Америке. Сейчас выясняется, вытесняют ли эти штаммы другие, меняют ли они какие-то характеристики, становясь более заразными», — заверила Вуйнович.

Также Вуйнович заявила, что в России наблюдается медленное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Вакцина от COVID-19 «Спутник V» зарегистрирована уже в 67 странах мира. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, препарат может получить одобрение ВОЗ и регулятора Евросоюза этой осенью.

