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В ВОЗ оценили ситуацию с COVID-19 в России

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Мелита Вуйнович
Мелита Вуйнович
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России наблюдается медленное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так ситуацию с COVID-19 в стране оценила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Ее слова приводит ТАСС.

Также она отметила, что «дельта»-вариант коронавируса на 50 процентов заразнее британского. Представитель организации добавили, что ВОЗ изучает, является ли «лямбда»-штамм более заразным, чем другие.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом заявил, что странам мира стоит ввести мораторий на дополнительные, «бустерные» дозы вакцины от коронавируса, чтобы более эффективно поделиться существующими объемами препаратов с бедными странами. По словам Гебрейесуса, ревакцинацию следует ограничить хотя бы до конца сентября.

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