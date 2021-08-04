Ученые оценили эффективность приправы-сорняка против COVID-19

Лечебные свойства приправы-сорняка Nigella sativa (чернушки посевной) против COVID-19 полностью не доказаны. Пока что можно оценить только результаты первого этапа исследования, сообщили член-корреспондент РАН, вирусолог Сергей Нетесов и профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Их слова передает URA.RU.

«На культурах клеток показана активность очень многих лекарств, но до реального применения в медицине доходят единицы. Появляющиеся сведения о новых ингредиентах — это сведения лишь первого этапа, от них до получившегося лекарства, как говорил классик, дистанция огромного размера», — объяснил Нетесов.

Так же он отметил, что в мире пока не зарегистрировано ни одного лекарства против COVID-19, а сообщения о новых выявленных веществах против инфекции появляются практически каждый месяц.

С коллегой согласился профессор МГУ Алексей Аграновский. Он подчеркнул, что скептически относится к сведениям о выявлении новых свойств растений.

«Ранее появлялись сообщения о возможных лечебных свойствах полыни, чаги и других растений в применении к COVID-19. (...) Если вещество из растений действительно помогает — проведите испытания, опубликуйте статью в серьезном журнале, тогда посмотрим», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что цветковое растение Nigella sativa (чернушка посевная), произрастающее в Северной Африке и Западной Азии, может быть использовано в будущем как новое средство против COVID-19. Специалисты обнаружили, что тимохинон, активный ингредиент N.sativa, может связываться с S-белком коронавируса SARS-CoV-2 и не давать вирусу вызывать легочную инфекцию.