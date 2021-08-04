Российский вирусолог оценил эффективность чернушки посевной против COVID-19

В настоящее время говорить об эффективности семян растения Nigella sativa (чернушки посевной) рано. Чтобы оценить ее эффективность, необходимо провести масштабные исследования, рассказал российский врач-вирусолог Георгий Викулов в интервью «Газете.Ru».

«Если будет установлен дозозависимый эффект, возможно, получится даже создать отдельный препарат черного тмина, который может быть использован в комбинации с другими препаратами. Тимохинон — известный компонент, он демонстрировал и обезболивающий, и противовоспалительный эффект», — уточнил специалист.

По его словам, чернушка посевная способна убирать избыток кислорода, также она может оказывать антиоксидантное действие.

Ранее в статье, опубликованной в журнале Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, сообщалось, что цветковое растение Nigella sativa (чернушка посевная), произрастающее в Северной Африке и Западной Азии, может быть использовано в будущем как новое средство против COVID-19. Ученые обнаружили, что тимохинон, активный ингредиент Nigella sativa, может связываться с S-белком коронавируса SARS-CoV-2 и не давать вирусу вызывать легочную инфекцию.