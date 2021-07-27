Вирусолог рассказал о преимуществе комбинации «Спутника Лайт» и AstraZeneca

Определенный процент испытуемых россиян, возможно, получит дополнительную защиту от COVID-19, если привьется комбинацией вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca, испытания которой были одобрены Минздравом. О таком преимуществе рассказал вирусолог Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Используются разные штаммы-носители аденовируса в вакцинах. Скорее всего, будут преимущества такой комбинации для определенной доли людей. Какой это будет процент, никто не знает в мире, потому что исследование только в самом начале», — заявил Викулов.

По его словам, разработчики двух вакцин решили провести клинические исследования, чтобы оценить влияние комбинации на индивидуальный популяционный иммунитет.

Ранее Минздрав России одобрил исследование комбинации вакцин против коронавируса российского препарата «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи и вакцины британо-шведской компании и Оксфордского университета AstraZeneca. По данным ТАСС, исследования продлятся до 2 марта 2022 года, в них примут участие 150 пациентов. Препарат будет вводиться внутримышечно. Испытания пройдут на базе пяти медицинских организаций.