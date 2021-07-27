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РФПИ прокомментировал решение Минздрава по исследованиям комбинации вакцин

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Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) прокомментировал одобрение Минздравом России проведения клинических испытаний комбинированной вакцины AstraZeneca и «Спутник V». Об этом сообщается в заявлении фонда.

«РФПИ приветствует одобрение Минздравом РФ проведение совместных клинических исследований по комбинированному применению первого компонента вакцины «Спутник V» и вакцины производства компании AstraZeneca на территории России», — говорится в заявлении.

Из письма также следует, что РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин и проведению совместных исследований комбинации «Спутника Лайт» с другими препаратами.

«В частности, вакцина «Спутник Лайт» может использоваться в сочетании с другими вакцинными препаратами для повышения их эффективности, в т.ч. против новых штаммов, появляющихся в результате мутации вируса», — пояснили в РФПИ.

Ранее Минздрав одобрил исследование комбинации вакцин «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи и вакцины британо-шведской компании и Оксфордского университета AstraZeneca. Цель клинического исследования заключается в изучении безопасности и иммуногенности комбинации препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых.

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