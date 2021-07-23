Песков заявил об исполнении обязательств перед Аргентиной по вакцине

Москва выполняет свои обязательства по поставкам вакцин от коронавируса за рубеж и работает над устранением задержек, с которыми столкнулась Аргентина. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Что касается выполнения обязательств по внешним рынкам, в том числе по Аргентине, безусловно, они будут выполняться. Произошла задержка», — рассказал Песков.

Кроме того он отметил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на данный момент занимается регулировкой проблемы. Также он заявил, что проводится работа над устранением задержек, однако для России будет в приоритете удовлетворение внутренних потребностей по вакцинации.

Пресс-секретарь президента добавил, что темпы вакцинации увеличиваются все больше, а также растет сознательность граждан в этом вопросе.

7 июля газета La Nación опубликовала письмо советницы президента Аргентины Сесилии Никколини, адресованное руководству РФПИ. В обращении к российским властям Никколини просила срочно прислать партии второго компонента «Спутник V». Советница также просила не воспринимать данное послание в качестве угрозы.