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Советница президента Аргентины прокомментировала письмо властей о «Спутнике V»

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Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Письмо советницы президента Аргентины Сесилии Никколини, направленное в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) относительно поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V», не должно восприниматься как угроза. В комментарии для радиостанции Radio Con Vos Никколини заявила, что отношения и сотрудничество между двумя странами находятся сейчас на очень хорошем уровне, и призвала не придавать письму чрезмерного значения.

По словам Никколини, власти находятся в постоянном контакте с российской стороной.

7 июля газета La Nación опубликовала письмо советницы президента Аргентины, адресованное руководству РФПИ. В обращении к российским властям Никколини просила срочно прислать партии второго компонента «Спутник V».

На данный момент российскую вакцину зарегистрировали в 67 странах. Помимо России и Индии, производство вакцины ведется или готовится в Венгрии, Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Словакии, Аргентине, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения и регулятора Евросоюза уже осенью.

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