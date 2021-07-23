РФПИ и Аргентина договорились ускорить поставки «Спутника V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Министерство здравоохранения Аргентины ведут совместную работу по ускорению поставок вакцины «Спутник V» в страну. Об этом сообщается в совместном заявлении ведомств.

«Сегодня мы подтверждаем нашу совместную работу по обеспечению и ускорению поставок вакцины "Спутник V" в Аргентину. Мы верим, что решим все вопросы положительным образом, исполним взятые на себя обязательства», — указано в заявлении.

Речи о пересмотре условий или разрыве контракта с Аргентиной по «Спутник V» не идет. Фонд работает над бесперебойностью поставок российской вакцины, увеличение выпуска препарата произойдет в сентябре 2021 года.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об исполнении обязательств перед Аргентиной по вакцине. «Что касается выполнения обязательств по внешним рынкам, в том числе по Аргентине, безусловно, они будут выполняться. Произошла задержка», — рассказал Песков.

