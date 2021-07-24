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Вирусолог объяснил высокий процент смертности от коронавируса «пофигизмом» россиян

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Высокий процент смертности от коронавируса можно объяснить «пофигистическим отношением» россиян к COVID-19, заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, передает «Говорит Москва».

Эксперт напомнил, что несмотря на снижение заражаемости, количество летальных исходов не уменьшается. При этом мутации не являются основной причиной тяжелого протекания болезни, добавил врач. Он напомнил, что вакцины способны защитить от новых вариантов SARS-CoV-2. Викулов добавил, что очень многие, зараженные COVID-19, попадают в стационар. Умирают каждые два человека на 100. У пяти процентов пациентов коронавирус протекает тяжело. Летальность при осложненном течении болезни может достигать 40-50 процентов.

Специалист отметил, что число тяжелых случаев коронавируса не падает, увеличились количество госпитализаций и нагрузка на систему здравоохранения. Процент людей, имеющих иммунитет к COVID-19, по его словам, низкий. «Ухудшение ситуации вызвано отсутствием иммунной прослойки, коллективного популяционного иммунитета, отменой и ослаблением карантинных мероприятий, безразличным и даже пофигистическим отношением некоторых людей к рекомендациям, даже игнорирование их, и низкими темпами вакцинации», — объяснил он.

По официальным данным на 24 июля, в России за сутки коронавирусом заболели 23 947 человек. За день скончались 799 пациентов. Число смертей не опускается ниже 700 уже две недели.

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