В Москве количество скончавшихся от COVID-19 превысило 25 тысяч

За последние сутки в Москве было зафиксировано еще 3376 человек, зараженных коронавирусом. За все время было выявлено 1 484 672 больных COVID-19. Об этом в субботу, 24 июля, сообщается на сайте оперативного штаба.

В столице инфицировано на 49 человек меньше, чем 23 июля, когда число зараженных составило 3425.

При этом общее количество скончавшихся от COVID-19 в столице превысило 25 тысяч — теперь оно составляет 25 003. За последние 24 часа умерли 105 пациентов от последствий COVID-19, а днем ранее — 107. Как отмечает «Интерфакс», уровень смертности в городе пока продолжает держаться высоко.

При этом за минувшие сутки выздоровели 6577 человек, всего число вылечившихся от COVID-19 приближается к 1,5 миллиона — 1 326 132. Уточняется, что днем ранее в Москве были выписаны из больницы 7010 пациентов.

В России зафиксировано 23 947 заболевших COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии составило 6 102 469.