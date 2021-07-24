Врач раскрыл связь коронавируса и кишечника

Президент Научного общества гастроэнтерологов России Леонид Лабезник раскрыл связь между коронавирусом и кишечником, а также объяснил, почему частым симптомом заражения COVID-19 стали желудочно-кишечные расстройств­а. Об этом сообщает «АиФ».

По словам врача, вирус попадает в организм человека не только через легкие, но и через кишечник, желудок и печень. «Поэтому заболевание нередко начинается с острых кишечных расстройств. Кроме того, при COVID-19 в течение длительного времени РНК вируса определяется в стуле и в содержимом кишечника», — рассказал эксперт.

Он добавил, что неблагоприятное влияние на ЖКТ также оказывают лекарства, которые назначают для лечения болезни.

Доктор медицинских наук отметил, что коронавирусная инфекция может передаваться фекально-оральным путем, попадая на слизистую оболочку с зараженных поверхностей. По этой причин в качестве одной из мер профилактики рекомендуется носить не только маску, но и перчатки.

Ранее Лабезник рассказал, какую диету лучше всего использовать, чтобы быстрее восстановиться после перенесенного COVID-19.