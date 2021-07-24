Вирусолог назвал сроки вакцинации после перенесенного COVID-19

Прививаться можно через три месяца после того, как было выявлено подозрение на коронавирусную инфекцию, при подтвержденном диагнозе — не ранее чем через шесть месяцев после заражения. Такие сроки назвал вирусолог Евгений Тимаков, передает ТАСС.

Врач заявил, что если у человека после болезни не сформировались антитела, то сразу вакцинироваться не нужно. Он отметил, что, согласно научным данным, только через шесть месяцев после перенесенной инфекции человек будет защищен.

Кроме того, по словам Тимакова, в мире нет такого понятия, как достаточный уровень антител для защиты от коронавирусной инфекции.

«Вообще никто нигде антитела не проверяет, кроме нашей страны. Смотрится срок давности заболевания, а не количество антител. Люди сейчас проверяют сами, никто никого на антитела не отправляет, все проверяют по своему собственному желанию», — сказал эксперт.

Ранее иммунолог Крючков оценил возможность вакцинации с высоким уровнем антител до прививки. По его словам, в таком случае вакцинироваться можно — в результате человек получит мощный иммунный ответ. Он добавил, что в будущем создадут вакцины, которые будут давать гораздо меньше побочных эффектов после прививки или не вызывать их совсем.