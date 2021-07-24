Врач рассказал о подходящей после коронавируса диете

Президент Научного общества гастроэнтерологов России, врач-гастроэнтеролог Леонид Лабезник рассказал о диете, которая подходит для переболевших COVID-19. Об этом сообщает «АиФ».

Профессор отметил, что вкусовые ощущения после перенесенной коронавирусной инфекции восстанавливаются постепенно. Для того чтобы ускорить этот процесс, людям назначают тип питания, который в советское время назывался «диетой первого и второго стола».

Один из основных принципов такого рациона — минимальная термическая обработка. Можно есть отварные и перетертые блюда. Например, овощные пюре, приготовленные на пару овощи, паровые котлеты, чуть подсушенный хлеб.

По словам медика, полезно также принимать пробиотики и пребиотики для того, чтобы быстрее восстановить микрофлору кишечника. «Принимать пробиотики обычно приходится длительно, до полного выздоровления», — заявил Лабезник.

Ранее врач Оксана Левина назвала главные симптомы язвы желудка. По ее словам, классическими являются отрыжка и ноющая боль, имитирующая чувство голода.